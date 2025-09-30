Acquaroli-bis le reazioni Mangialardi Pd | Resta il valore di un percorso che ha dato voce a bisogni aspettative e desideri di tanta gente

Anconatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Affida ai social i ringraziamenti Maurizio Mangialardi, esponente di spicco del Partito Democratico regionale e già candidato governatore nel 2020. “Un ringraziamento alla provincia di Ancona, uno speciale alla Valle del Misa e del Nevola per la fiducia espressa nei miei confronti in modo così. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: acquaroli - reazioni

Acquaroli-Bis, le reazioni. Mancinelli (Pd): "Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci"

Acquaroli-Bis, le reazioni. Bugaro (Fdi): "Complimenti ad Acquaroli, 4073 volte grazie a chi ha creduto in me"

Acquaroli-bis, le reazioni. Romagnoli (M5S): "Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte"

acquaroli bis reazioni mangialardiAcquaroli-bis, le reazioni. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti: "Orgoglioso di averti sempre sostenuto" - E' possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale. Da anconatoday.it

acquaroli bis reazioni mangialardiMarche Acquaroli bis, Ricci 8 punti sotto: Meloni ribalta Lega e Pd, spunta la dedica a Berlusconi - Le elezioni regionali delle Marche del 2025 hanno confermato Francesco Acquaroli presidente con un vantaggio netto su Ricci. Si legge su italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Acquaroli Bis Reazioni Mangialardi