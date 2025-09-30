Acquaroli-Bis le reazioni Mancinelli Pd | Non è andata come speravamo ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci

“Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci: un vero leader, capace di tenere insieme tante anime e di affrontare questa campagna elettorale con generosità e determinazione, spendendosi fino in fondo”. Così l'ex sindaco del capoluogo dorico e candidata al consiglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Secondo i primi exit poll, il governatore uscente Acquaroli sarebbe avanti di qualche punto rispetto al candidato comunista indagato Matteo Ricci. I sogni di gloria della Schlein e di Giuseppi si stanno infrangendo… - facebook.com Vai su Facebook

Acquaroli, 'da FI contributo determinante per bis centrodestra' - "Il vostro contributo è stato un contributo determinante che ci ha spinto a compiere risultati importanti sull'attuazione del programma e sono convinto che sarà un contributo determinante a confermare ... Si legge su ansa.it