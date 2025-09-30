Acquaroli-bis le reazioni La Cna Ancona | Congratulazioni ad Acquaroli ora mantenere gli impegni presi

"La Cna territoriale di Ancona si congratula con Francesco Acquaroli per la riconferma alla guida della Regione Marche. Un risultato che, al di là del dato politico, rappresenta un segnale chiaro di continuità, in un momento in cui la stabilità istituzionale è condizione fondamentale per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Acquaroli-Bis, le reazioni. Mancinelli (Pd): "Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci"

Acquaroli-Bis, le reazioni. Bugaro (Fdi): "Complimenti ad Acquaroli, 4073 volte grazie a chi ha creduto in me"

Acquaroli-bis, le reazioni. Romagnoli (M5S): "Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte"

Sky tg24. Dagli studi di Roma Montecitorio, il faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli, e quello del centrosinistra Matteo Ricci. La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri

Acquaroli-bis, le reazioni. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti: "Orgoglioso di averti sempre sostenuto"

Acquaroli, 'da Marche rassegnate a riforme e cantieri mai visti' - Da una regione Marche "rassegnata a un destino di perdita di competitività" a una regione che in cinque anni ha "messo in campo una serie di riforme, cantieri e azioni" come "si erano mai viste in ..."