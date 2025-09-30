Acquaroli-bis le reazioni Garofalo Adsp | Buon lavoro a Francesco Acquaroli nel segno di una visione comune per lo sviluppo
"Congratulazioni e buon lavoro al Presidente Francesco Acquaroli per la conferma alla guida della Regione Marche. Una conferma che rafforza la continuità nel collaborare, come pubbliche amministrazioni, ad alcuni progetti condivisi per lo sviluppo del porto di Ancona e di tutto il sistema. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Acquaroli-Bis, le reazioni. Mancinelli (Pd): "Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci"
Acquaroli-Bis, le reazioni. Bugaro (Fdi): "Complimenti ad Acquaroli, 4073 volte grazie a chi ha creduto in me"
Acquaroli-bis, le reazioni. Romagnoli (M5S): "Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte"
Sky tg24. . Dagli studi di Roma Montecitorio, il faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli, e quello del centrosinistra Matteo Ricci. La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri - facebook.com Vai su Facebook
Acquaroli-bis, le reazioni. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti: "Orgoglioso di averti sempre sostenuto" - E' possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale. Si legge su anconatoday.it
Marche Acquaroli bis, Ricci 8 punti sotto: Meloni ribalta Lega e Pd, spunta la dedica a Berlusconi - Le elezioni regionali delle Marche del 2025 hanno confermato Francesco Acquaroli presidente con un vantaggio netto su Ricci. Scrive italiaoggi.it