Acquaroli-bis le reazioni Edoardo Carboni Gd | L' astensione dal voto è un segnale che deve far interrogare tutti
Questo il parere di Edoardo Carboni, consigliere comunale del Partito Democratico ad Ancona e segretario dei Giovani Democratici sempre del capoluogo, sulla tornata elettorale chiusasi ieri: «Le elezioni regionali hanno consegnato la vittoria alla coalizione di centrodestra guidata da Francesco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Acquaroli-Bis, le reazioni. Mancinelli (Pd): "Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci"
Acquaroli-Bis, le reazioni. Bugaro (Fdi): "Complimenti ad Acquaroli, 4073 volte grazie a chi ha creduto in me"
Acquaroli-bis, le reazioni. Romagnoli (M5S): "Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte"
Sky tg24. Dagli studi di Roma Montecitorio, il faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli, e quello del centrosinistra Matteo Ricci. La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri
Acquaroli-bis, le reazioni. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti: "Orgoglioso di averti sempre sostenuto" - E' possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale. Si legge su anconatoday.it
Marche Acquaroli bis, Ricci 8 punti sotto: Meloni ribalta Lega e Pd, spunta la dedica a Berlusconi - Le elezioni regionali delle Marche del 2025 hanno confermato Francesco Acquaroli presidente con un vantaggio netto su Ricci. Segnala italiaoggi.it