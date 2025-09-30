Acquaroli-Bis le reazioni Ciccioli Fdi | Scelta dai marchigiani la strada della concretezza
“Nelle elezioni regionali di ieri le Marche hanno scelto ancora una volta la strada della concretezza, premiando il buon governo e respingendo la politica urlata e le promesse a vuoto. La riconferma di Francesco Acquaroli a Presidente della Regione è l’ennesima prova che chi governa con rigore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Acquaroli-Bis, le reazioni. Mancinelli (Pd): "Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci"
Acquaroli-Bis, le reazioni. Bugaro (Fdi): "Complimenti ad Acquaroli, 4073 volte grazie a chi ha creduto in me"
Acquaroli-bis, le reazioni. Romagnoli (M5S): "Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte"
Secondo i primi exit poll, il governatore uscente Acquaroli sarebbe avanti di qualche punto rispetto al candidato comunista indagato Matteo Ricci. I sogni di gloria della Schlein e di Giuseppi si stanno infrangendo…
