Acquaroli-bis le reazioni Battino FI | In questa grande verifica di metà mandato il segnale importante di essere sulla strada giusta
“Grazie ai 1.325 che hanno scritto il mio nome, ai tantissimi che hanno sostenuto la mia lista, e ai 998 anconetani che mi hanno dato fiducia. Questa è una grande verifica di metà mandato e un segnale importante: siamo sulla strada giusta”. Sono le parole di Marco Battino, già assessore al Comune. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: acquaroli - reazioni
Acquaroli-Bis, le reazioni. Mancinelli (Pd): "Non è andata come speravamo, ma il mio primo grazie va a Matteo Ricci"
Acquaroli-Bis, le reazioni. Bugaro (Fdi): "Complimenti ad Acquaroli, 4073 volte grazie a chi ha creduto in me"
Acquaroli-bis, le reazioni. Romagnoli (M5S): "Deluso dal risultato e dal 50% della popolazione che ha scelto di voltarsi dall’altra parte"
Sky tg24. . Dagli studi di Roma Montecitorio, il faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli, e quello del centrosinistra Matteo Ricci. La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri - facebook.com Vai su Facebook
Acquaroli-bis, le reazioni. Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti: "Orgoglioso di averti sempre sostenuto" - E' possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale. Scrive anconatoday.it
Marche Acquaroli bis, Ricci 8 punti sotto: Meloni ribalta Lega e Pd, spunta la dedica a Berlusconi - Le elezioni regionali delle Marche del 2025 hanno confermato Francesco Acquaroli presidente con un vantaggio netto su Ricci. Lo riporta italiaoggi.it