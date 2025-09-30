Acqua termale anti-Covid | lo studio dell’Università di Padova

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montegrotto Terme si conferma laboratorio naturale di eccellenza. Lo studio dellUniversità di Padova, pubblicato su «Biomedicine» in collaborazione con il Centro Studi Termali Pietro d’Abano, ha dimostrato che le acque termali euganee possiedono proprietà antinfiammatorie contro la proteina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: acqua - termale

Pelle spenta o irritata? L’acqua termale è la risposta da vaporizzare

Acqua termale. Concessione ai privati

acqua termale anti covidAcqua termale euganea alleata contro il Covid - Pubblicato sulla rivista «Biomedicine» Studio dell’Università di Padova in collaborazione con il Centro Studi Termali Pietro d’Abano ... Secondo lescienze.it

Acqua termale “anti-Covid”: lo studio dell’Università di Padova - Montegrotto Terme si conferma eccellenza scientifica, soddisfatto il sindaco Mortandello: «Risultato straordinario. Si legge su padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Acqua Termale Anti Covid