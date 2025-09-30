Acqua-Bis a Palazzo Raffaello i commenti dei big della politica italiana
Non si sono fatte attendere le reazioni dei big della politica italiana dopo la convincente vittoria di Francesco Acquaroli alle elezioni regionali, che ha portato il candidato del centrodestra a riconfermarsi a Palazzo Raffaello. “Gli elettori – dice la premier Giorgia Meloni - hanno premiato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: acqua - palazzo
Infiltrazioni d'acqua nel palazzo e rischio crollo, abitanti fatti allontanare
Palazzo rosa lasciato a secco: "Inaccettabile togliere l’acqua a famiglie con bimbi e disabili"
Cina: “palazzo sull’acqua” salpa nel fiume Pearl
Benvenuti ad borgo medievale e rinascimentale con Palazzo Cesi, antica sede dell'Accademia dei Lincei. Il nome deriva dal latino ad acquas partas (acque sparse) e indica la ricchezza d’acqua del luogo, posto tra le sorgenti dell’Amer - facebook.com Vai su Facebook
Collegio Raffaello a Urbino, concluso intervento di manutenzione - Si è concluso ieri a Urbino l'intervento di manutenzione ordinaria del palazzo Raffaello che riguarda la facciata dell'edificio rivolta su via Pozzo Nuovo, quella retrostante il prospetto principale, ... Segnala ansa.it