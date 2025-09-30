Acireale arrestato spacciatore recidivo | droga nascosta nell’auto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri tra Aci Sant’Antonio e Acireale. Un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Aci Sant’Antonio e Acireale, nell’ambito delle iniziative del Comando Provinciale, ha portato all’arresto in flagranza di un 47enne pregiudicato del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Pedinamenti e appostamenti. Le forze dell’ordine avevano raccolto informazioni sulla persistente attività illecita dell’uomo, già noto per precedenti giudiziari legati allo spaccio. L’indagato era stato notato agire nei pressi di un bar a Piazza Dante, dove i militari hanno organizzato un servizio di osservazione mirato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

