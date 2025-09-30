Acea | perfezionata la cessione a Terna della rete elettrica in alta tensione
Roma, 30 settembre 2025 – ACEA rende noto di aver perfezionato in data odierna, attraverso la controllata Areti (100% ACEA), il closing con Terna per la cessione del 100% del capitale sociale di Rete 2 S.r.l. proprietaria della rete elettrica di Alta Tensione (AT) in esecuzione dell'accordo firmato il 6 novembre 2024. Gli asset di titolarità di Rete 2 S.r.l. comprendono 73 elettrodotti AT per circa 481 km di rete (linee aeree e in cavo), rete di fibra ottica estesa sulle linee in Alta Tensione incluse nell'accordo, elementi di AT di 3 cabine primarie, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale dipendente addetto alla gestione della rete di Alta Tensione afferente l'Area metropolitana di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
