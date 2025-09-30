Accusato di corruzione l’ex magistrato Venditti lascia il Cda del Casinò
L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di avere preso dei soldi per scagionare Andrea Sempio, nell'ambito del caso Garlasco, e per questo motivo indagato per corruzione in atti giudiziari, rassegnerà le dimissioni da presidente e membro del Consiglio d'amministrazione del Casinò di Campione d'Italia. Lo rende noto la stessa casa da gioco, «informalmente informata» delle intenzioni del magistrato (in pensione) che evidenzia «la totale estraneità della Casa da Gioco» dalle accuse mosse a Venditti, il cui mandato fino ad oggi «è stato assolto con grande professionalità e competenza». La difesa dell'ex procuratore inoltre impugnerà il provvedimento di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Brescia che ipotizza nei confronti del magistrato il reato di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
