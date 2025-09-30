Accusa fatture false per oltre nove milioni di euro | due imprenditori del tarantino ai domiciliari quattro consulenti interdetti per un anno Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: In data 30 settembre 2025, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica ionica, nei confronti di due imprenditori e quattro consulenti fiscali, tutti legati dal vincolo associativo, coinvolti in una frode fiscale posta in essere attraverso una società a responsabilità limitata della Provincia di Taranto. In particolare, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per i due imprenditori e la misura interdittiva del divieto temporaneo dell’esercizio della professione di dottore commercialista, per la durata di un anno, nei confronti dei quattro professionisti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Accusa, fatture false per oltre nove milioni di euro: due imprenditori del tarantino ai domiciliari, quattro consulenti interdetti per un anno Guardia di finanza

