Account sospeso Trump risarcito di 24,5 milioni di dollari da YouTube

AGI - Il presidente Donald Trump ha ottenuto un risarcimento di 24,5 milioni di dollari da YouTube a seguito della controversia legata alla sospensione del suo account dopo gli eventi del 6 gennaio 2021. L’accordo segna la conclusione di un’ultima e significativa battaglia legale contro le grandi piattaforme tecnologiche, dopo intese simili raggiunte con Meta (25 milioni di dollari) e X, precedentemente noto come Twitter (10 milioni di dollari). La piattaforma video di proprietà di Alphabet aveva sospeso il canale ufficiale di Trump il 12 gennaio 2021, affermando che alcuni contenuti violavano le politiche contro l’incitamento alla violenza. 🔗 Leggi su Agi.it

