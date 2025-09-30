Account sospeso Trump risarcito di 24,5 milioni di dollari da YouTube

AGI - Il presidente  Donald Trump  ha ottenuto un  risarcimento  di 24,5 milioni di dollari da  YouTube  a seguito della  controversia  legata alla  sospensione  del suo  account  dopo gli eventi del 6 gennaio 2021. L’accordo segna la conclusione di un’ultima e significativa  battaglia legale  contro le grandi  piattaforme tecnologiche, dopo intese simili raggiunte con  Meta  (25 milioni di dollari) e  X, precedentemente noto come  Twitter  (10 milioni di dollari). La piattaforma video di proprietà di  Alphabet  aveva sospeso il canale ufficiale di  Trump  il 12 gennaio 2021, affermando che alcuni contenuti violavano le politiche contro l’incitamento alla violenza. 🔗 Leggi su Agi.it

