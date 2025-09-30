Account di Trump sospeso YouTube pagherà 24,5 mln di dollari
YouTube pagherà 24,5 milioni di dollari per chiudere causa legale con Trump, dopo averne chiuso l'account. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
YouTube ha accettato di versare 24,5 milioni di dollari per porre fine alla causa avviata da Donald Trump nel 2021, in seguito alla sospensione del suo account. Con questo accordo, la piattaforma diventa la terza big tech a chiudere un contenzioso con l’ex pr - X Vai su X
Dall'Italia, la fake news si è propagata in tutto il mondo finendo anche su Wikipedia e Grok – Lo stesso account, l'anno scorso, scrisse che l'attentatore di Donald Trump era «Mark Violets» - facebook.com Vai su Facebook
Accordo di YouTube sulla sospensione dell'account di Trump dopo i disordini del 6 gennaio - Il risarcimento di 24,5 milioni di dollari da parte di YouTube per la sospensione di Trump segna un momento cruciale nella governance dei social media. Come scrive notizie.it
YouTube chiude la causa con Trump: accordo da 24,5 milioni di dollari - YouTube, controllata da Alphabet, ha accettato di pagare 24,5 milioni di dollari per chiudere la causa intentata da Donald Trump dopo la sospensione del suo account in seguito ai fatti del 6 gennaio 2 ... Riporta hwupgrade.it