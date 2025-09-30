Accordo Ue-Marocco cosa prevede la clausola del Sahara Occidentale e perché l’intesa è a rischio

Roma, 30 settembre 2025 – La Commissione europea ha proposto di modificare l’accordo commerciale con il Marocco per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul territorio conteso del Sahara Occidentale, secondo un documento ottenuto da Euractiv.com. Il Sahara Occidentale, ex colonia spagnola in gran parte occupata dal Marocco dal 1975, è riconosciuto dall’Onu come territorio non autonomo. Il suo status resta oggetto di disputa: Rabat ne rivendica la sovranità, mentre il movimento indipendentista sahrawi, Fronte Polisario, chiede l’autodeterminazione. Nell’ottobre 2024, la massima corte europea ha stabilito che gli accordi commerciali Ue-Marocco del 2019 su pesca e prodotti agricoli erano stati conclusi in violazione del principio di autodeterminazione, poiché il popolo del Sahara Occidentale non aveva dato il proprio consenso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

