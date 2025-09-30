Accordo di collaborazione tra askanews e l’agenzia azera Azertac
Roma, 30 set. (askanews) – Askanews e Azertac (The Azerbaijan State News Agency) hanno siglato un accordo di collaborazione che propone agli abbonati e ai clienti delle due agenzie un nuovo progetto di informazione, multimediale e multipiattaforma, che mette in collegamento l’Europa e l’Asia. La partnership prevede lo scambio dei rispettivi contenuti giornalistici tra le due redazioni, con l’obiettivo di raccontare la cooperazione tra Italia e Azerbaigian su questioni bilaterali, regionali e globali e i legami tra le rispettive società civili, così come di sviluppare nuovi ambiti di collaborazione transnazionale per offrire servizi e prodotti informativi e di comunicazione per ogni esigenza di istituzioni e imprese italiane e azere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
