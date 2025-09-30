Accoltella l'amico al torace dopo una lite | 31enne arrestato per tentato omicidio

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I poliziotti hanno rintracciato e fermato alla stazione di Ponte Mammolo a Roma un 31enne sospettato di aver accoltellato l'amico 35enne. Il grave ferimento è avvenuto durante una lite in strada circa un mese fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltella - amico

Accoltella l’amico dopo una serata a Trastevere e chiama la polizia: “Venite, l’ho ucciso”. In coma 27enne

accoltella amico torace dopoAccoltella l’amico al torace dopo una lite: 31enne arrestato per tentato omicidio - I poliziotti hanno rintracciato e fermato alla stazione di Ponte Mammolo a Roma un 31enne sospettato di aver accoltellato l'amico 35enne ... fanpage.it scrive

Zapponeta, dopo una lite accoltella l'amico e lo ferisce: trasportato a Foggia in elicottero - Momenti di paura poco dopo la mezzanotte di venerdì 29 agosto a Zapponeta, dove un banale diverbio tra due giovani del posto è sfociato in violenza. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltella Amico Torace Dopo