Accoltella l'amico al torace dopo una lite | 31enne arrestato per tentato omicidio
I poliziotti hanno rintracciato e fermato alla stazione di Ponte Mammolo a Roma un 31enne sospettato di aver accoltellato l'amico 35enne. Il grave ferimento è avvenuto durante una lite in strada circa un mese fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: accoltella - amico
Accoltella l’amico dopo una serata a Trastevere e chiama la polizia: “Venite, l’ho ucciso”. In coma 27enne
Ragazzo accoltellato dall'amico al culmine di una lite - facebook.com Vai su Facebook
Accoltella l’amico dopo la serata a Trastevere: la madre chiama il 112 e fa arrestare il figlio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/15/news/accoltellamento_trastevere_madre_fa_arrestare_figlio-424847418/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Accoltella l’amico al torace dopo una lite: 31enne arrestato per tentato omicidio - I poliziotti hanno rintracciato e fermato alla stazione di Ponte Mammolo a Roma un 31enne sospettato di aver accoltellato l'amico 35enne ... fanpage.it scrive
Zapponeta, dopo una lite accoltella l'amico e lo ferisce: trasportato a Foggia in elicottero - Momenti di paura poco dopo la mezzanotte di venerdì 29 agosto a Zapponeta, dove un banale diverbio tra due giovani del posto è sfociato in violenza. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it