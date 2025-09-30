Accoltella la moglie alla festa del patrono | arrestato a Pristina
Durante la festa del patrono aveva accoltellato quasi a morte la moglie, per poi fuggire. Ora l'uomo, un 45enne kosovaro, è stato rintracciato e arrestato a Pristina per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. L'aggressione è avvenuta lo scorso 21 settembre intorno alle 10 a Boffalora sopra Ticino, durante la festa patronale. A chiamare i soccorsi erano stati alcuni passanti che avevano visto la donna, 35enne connazionale del marito, sanguinante in strada, dopo essere stata colpita da numerosi fendenti alle braccia e al torace. Trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, era stata ricoverata in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
