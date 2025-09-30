Accoltella il connazionale in strada poi da' a fuoco l' appartamento | si indaga

Momenti di tensione, nella tarda mattinata di oggi, a Pagani, dove un accoltellamento tra due extracomunitari, sembra di origine pakistana, avvenuto in Piazza Sant'Alfonso, è sfociato poi in un incendio all'interno di un appartamento al quinto piano del Palazzo Califano dove entrambi vivono.

Tentato omicidio a Torino: rapina un connazionale e lo accoltella, arrestato dalla polizia

Accoltella connazionale, 19enne fermato per tentato omicidio a Catania

Accoltella il connazionale in piazza, si barrica in casa e la incendia - Un indiano accoltella un connazionale, ancora da scoprire i motivi, e poi si barrica in uno dei palazzi della centralissima ... Da ilmattino.it

Accoltella un connazionale in strada e scappa, 28enne tunisino incastrato dalle immagini delle videocamere: denunciato - È quello che ha affermato un cittadino originario della Tunisia dopo essere stato vittima di un suo connazionale, un 28enne. Scrive ilgazzettino.it