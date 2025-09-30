“Accetto il tuo piano di pace per mettere fine alla guerra a Gaza”. Lo ha detto Netanyahu nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Trump. Dal premier israeliano anche un ultimatum ad Hamas: se rifiuterà l’accordo avrà il “pieno appoggio degli Stati Uniti” e il “diritto” di “completare il lavoro” per annientare il gruppo estremista. La proposta americana in 20 punti, accolta con favore da Palazzo Chigi (“può essere una svolta”), prevede che tutti gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas saranno liberati entro 72 ore, vivi o morti. In cambio, Tel Aviv rilascerà 250 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Accetto il tuo piano di pace per mettere fine alla guerra a Gaza”, Lo ha detto Netanyahu a Trump: cosa prevede