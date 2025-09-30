Accertato un caso di Chikungunya è un uomo di 51 anni | interventi di disinfestazione straordinaria

È stato diagnosticato nel comune di Cesenatico un caso di Chikungunya in una persona di 51 anni per la quale non è stato necessario il ricovero ospedaliero. Ne dà notizia con una nota l'Ausl Romagna: “Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in corso di approfondimento, la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

I casi salgono a 46 e ora il virus Chikungunya preoccupa il Veronese: a rischio sagre ed eventi pubblici - Crescono di giorno in giorno i casi di virus Chikungunya nel Veronese e ormai qualcuno parla di una vera e propria epidemia: sono 46 i casi accertati a partire dal 6 agosto, quando fu individu ... ildolomiti.it scrive

Epidemia da virus Chikungunya: nuovi casi preoccupano - Paura e incertezza stanno attraversando il Veronese, dove si registra un’epidemia di chikungunya, infezione virale trasmessa dalla zanzara tigre. Scrive notizie.it