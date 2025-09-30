Accadde oggi | Napoli in fiamme! Il popolo insorge e caccia i tedeschi in quattro giorni
Il 27 settembre 1943, Napoli non si svegliò diversa dalle altre città d’Italia occupate dai nazisti, ma ebbe il coraggio che alle altre mancò. Nessun proclama, nessun ordine dall’alto. La scintilla scoccò all’improvviso, come un fuoco che si propaga tra la sterpaglia secca. Una pattuglia tedesca pretendeva obbedienza cieca, e trovò invece resistenza. I primi colpi di fucile risuonarono tra i vicoli, isolati, quasi timidi. Ma bastò poco perché diventassero un coro. I nazisti risposero con la brutalità che li distingueva: rastrellamenti, fucilazioni, impiccagioni in mezzo alle strade. Ogni vita spezzata, ogni ragazzo trascinato via, diventava benzina sul fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
