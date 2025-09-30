Ac Monza | nominati il nuovo presidente e l' amministratore delegato

Monzatoday.it | 30 set 2025

Dopo la cessione agli americani avvenuta in settimana, nella giornata di lunedì 29 settembre l'Ac Monza ha comunicato la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione del club biancorosso. Lauren Crampsie sarà il nuovo presidente mentre Mauro Baldissoni il nuovo amministratore delegato. Due nomine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

