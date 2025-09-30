Ac Monza | nominati il nuovo presidente e l' amministratore delegato

Dopo la cessione agli americani avvenuta in settimana, nella giornata di lunedì 29 settembre l'Ac Monza ha comunicato la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione del club biancorosso. Lauren Crampsie sarà il nuovo presidente mentre Mauro Baldissoni il nuovo amministratore delegato. Due nomine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

#Monza, ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione: #Crampsie presidente, #Baldissoni l'AD #SkySport - X Vai su X

AC MONZA RINGRAZIA ADRIANO GALLIANI Dal 28 settembre 2018 al 29 settembre 2025. Oggi è stato nominato il nuovo CdA. Sette anni dopo l’acquisizione del Monza da parte del gruppo Fininvest, Adriano Galliani lascia ufficialmente il Club biancorosso. - facebook.com Vai su Facebook

Con la nomina del nuovo CdA, arriva il formale addio di Galliani al Monza: il saluto del club - La notizia era arrivata già il 25 settembre scorso, mediante le sue dirette parole, ma oggi, con l'annuncio del nuovo CdA, è reso noto. Secondo tuttomercatoweb.com

Calcio, Ac Monza: Lauren Crampsie è la nuova presidente, Mauro Baldissoni amministratore delegato - Lauren Crampsie è la nuova presidente dell'Ac Monza a stelle e strisce, Mauro Baldissoni è l'amministratore delegato. Si legge su msn.com