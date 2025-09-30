Abusivismo a Positano | sigilli a una parte del complesso alberghiero di lusso Le Agavi

In azione, stamattina, a Positano, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo — emesso dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura — di una parte del complesso alberghiero di lusso denominato "Hotel Le Agavi". Il provvedimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

