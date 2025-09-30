Abusivismo a Positano | sigilli a una parte del complesso alberghiero di lusso Le Agavi
In azione, stamattina, a Positano, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo — emesso dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura — di una parte del complesso alberghiero di lusso denominato "Hotel Le Agavi".
In questa notizia si parla di: abusivismo - positano
Abusi edilizi, sequestrata porzione di un hotel a Positano - A Positano i carabinieri della compagnia di Amalfi (Salerno) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo — emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura — di una part ... Da ansa.it