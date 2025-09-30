Abusi sulla figlia di 12 anni della ex moglie arrestato 41enne | Violentata per oltre un anno Lei ha raccontato tutto alla mamma

Avrebbe abusato della figlia della sua ex moglie, una bambina di 12 anni, per oltre un anno, dall'aprile 2024 a luglio 2025: per questo un uomo di 41 anni è stato arrestato dai. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Abusi sulla figlia di 12 anni della ex moglie, arrestato 41enne: «Violentata per oltre un anno». Lei ha raccontato tutto alla mamma

In questa notizia si parla di: abusi - figlia

