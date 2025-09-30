Abbonamento condiviso a Spotify Premium per risparmiare fino al 70%
Il costo degli abbonamenti, i tanti dei servizi che utilizziamo, sono in costante aumento e occorre un modo per abbattarli senza rinunciare ad alcuni a tutti essi. Un modo per farlo è quello di scegliere un abbonamento condiviso, ad esempio, a Spotify Premium, che consente di ottenere un risparmio notevole, pari al 70% sul costo di quello individuale. Ascoltare musica in streaming è un’abitudine quotidiana a cui è difficile rinunciare, ma poi perché farlo quando i costi si possono ridurre così tanto? Basta fare una scelta consapevole. ChatGPT Plus aumenta i costi: l’abbonamento condiviso è la soluzione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: abbonamento - condiviso
Spotify Premium a 12€ ma l’abbonamento condiviso solo 2,42€
ChatGPT Plus aumenta i costi: l’abbonamento condiviso è la soluzione
Ancora un ricordo della Società Intim - Helen di Telgate con questo tesserino di abbonamento di Paolo Pelizzoli che ringraziamo per averlo condiviso sul nostro gruppo. - facebook.com Vai su Facebook
Spotify gratis con ascolto (quasi) libero, la svolta e le nuove funzionalità - Spotify ha rimosso molte limitazioni sulle funzionalità riservate fino ad oggi agli utenti premium: ecco le novità nella versione gratis ... Segnala quifinanza.it
Spotify lascia scegliere le canzoni anche agli utenti della versione gratuita - Spotify introduce Pick & Play nella versione gratuita: si possono scegliere le canzoni anche senza Premium, con qualche limite. Scrive techprincess.it