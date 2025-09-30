Abbigliamento scarpe da lavoro e DPI | quando la rivoluzione è smart

Nel mondo dell’industria, dove efficienza e sicurezza sono elementi imprescindibili, la gestione dell’approvvigionamento di abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresenta spesso un processo lungo, complesso e soggetto a errori. Ma oggi c’è una soluzione italiana che promette di rivoluzionare questo settore: SmartUniform. Si tratta di una piattaforma ideata da Davide Ricciardi, imprenditore visionario di La Spezia: un sistema intelligente e intuitivo per automatizzare e ottimizzare l’intero processo di fornitura, connettendo il centro acquisti direttamente con ogni singolo dipendente, eliminando inefficienze, sprechi e perdite di tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Abbigliamento, scarpe da lavoro e DPI: quando la rivoluzione è smart

In questa notizia si parla di: abbigliamento - scarpe

Tra sport e solidarietà, scarpe e abbigliamento in partenza per l’Africa

‘Giorge Meloni’ diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino

"Giorge Meloni", arriva il marchio di abbigliamento ispirato alla premier: scarpe e vestiti sono made in China

Patatina Abbigliamento Abiti da Cerimonia Vestiti da Sera Scarpe Accessori | Rome - facebook.com Vai su Facebook

SmartUniform rivoluziona la gestione di abbigliamento da lavoro e DPI: una piattaforma intelligente che semplifica gli ordini e riduce errori, costi e tempi - Con SmartUniform ogni dipendente gestisce la propria fornitura in autonomia: kit personalizzati, consegne rapide e controllo totale per aziende più efficienti ... Segnala quifinanza.it

Sparco Teamwork torna in TV - Sparco Teamwork, la divisione di Sparco dedicata al mondo dei DPI, ritorna on air con le nuove scarpe da lavoro Willen, Luton e Linfo ... Secondo ferrutensil.com