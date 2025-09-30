Abbiamo sfidato iPhone 17 Pro col miglior camera phone Android | ecco i risultati
Apple vuole rilanciarsi nel segmento dei camera-phone con iPhone 17 Pro: lo abbiamo sfidato con Vivo X200 Ultra, scopriamo come è andata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: abbiamo - sfidato
Ultima giornata di festa dove abbiamo sfidato anche il meteo, non clemente al mattino. Abbiamo discusso di temi importanti per la nostra Regione, delle grandi questioni da affrontare nella convivenza con il mondo del digitale e delle sfide per il futuro economi - facebook.com Vai su Facebook
iPhone 17, la prova: è quello giusto, ma con un grande rimpianto - Il modello base è quello che forse conquista maggior terreno (innovativo) ricucendo un po’ di gap con i modelli Pro. Scrive ilsole24ore.com
iPhone 17 Pro: Apple attribuisce i graffi sui modelli esposti nei negozi ai supporti MagSafe e all’usura - Apple ha risposto alle preoccupazioni legate ai graffi sull'iPhone 17 Pro, attribuendo le imperfezioni osservate nei modelli esposti nei negozi all'usura dei supporti di ricarica MagSafe. Secondo multiplayer.it