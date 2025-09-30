Abbiamo saputo di voi Grande Fratello entra Giulia ed è choc | chi altro c’è nella casa e la reazione

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da poche ore e già emergono i primi retroscena destinati a far discutere. Lunedì 29 settembre il reality di Canale 5 è tornato in onda con la conduzione di Simona Ventura, che ha raccolto il testimone da Alfonso Signorini, inaugurando un’edizione che si preannuncia diversa dalle precedenti. La novità principale riguarda il cast: dieci concorrenti tutti estranei al mondo dello spettacolo, persone comuni con vite e lavori lontani dalle telecamere. Una scelta che segna una netta inversione di rotta rispetto al passato, con l’intenzione di riportare il programma alle sue origini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it