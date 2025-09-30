Tempo di lettura: 2 minuti Il tecnico del Padova, Matteo Andreoletti, non nasconde la propria delusione al termine della sfida. Una partita iniziata nel migliore dei modi, con due gol e diverse occasioni clamorose per chiuderla, si è trasformata in un pareggio che lascia l’amaro in bocca. “Mi dispiace – spiega Andreoletti – perché dopo quell’episodio la partita è inevitabilmente cambiata. Gli avversari hanno trovato entusiasmo, si sono rimessi in carreggiata e da quel momento fino alla fine il match è stato in equilibrio. Per quello che si è visto, il pareggio può anche essere il risultato giusto, ma resta tanta contrarietà: non si può gettare al vento una prima parte di gara così importante”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Abbiamo gettato al vento un primo tempo di qualità”: l’amarezza di Andreoletti