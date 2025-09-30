Abbiamo deciso la famosa coppia italiana si lascia dopo 17 anni | l’annuncio inatteso sui social
Personaggi tv. – C’erano abituati a essere visti come una coppia solida, lontana dalle turbolenze tipiche del mondo dello spettacolo. Ogni volta che comparivano insieme sul piccolo schermo o agli eventi mondani, trasmettevano la sensazione di un’intesa rara, quella che resiste al tempo e alle prove della vita. Per questo, quando la notizia della loro separazione ha fatto capolino sui social, molti fan hanno faticato a crederci. Dopo quasi due decenni fianco a fianco, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di dirsi addio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - deciso
"Mai visto uno così deciso", "Nel ruolo ne abbiamo già altri": Lookman-Inter, le reazioni social
“Il matrimonio costava troppo. Abbiamo deciso di vendere biglietti ‘base’ e ‘vip’ agli invitati”: la particolare iniziativa di una coppia americana
“Abbiamo deciso così”. La Rai rompe il silenzio dopo la morte di Pippo Baudo: l’annuncio
Sorte (Forza Italia): "Abbiamo deciso di salvare Milano, non possiamo andare contro un investimento da 1,2 miliardi" "Stiamo parlando della vendita di San Siro e della riqualificazione di una zona importante della città, e della possibilità di consentire a Milan e - X Vai su X
Ieri abbiamo deciso di approfittare della bella giornata di sole e siamo andati per boschi a raccogliere le castagne ci siamo portati a casa un bel bottino e a voi piacciono? Vi lascio qualche altra foto nei commenti ? #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le coppie più belle e famose del cinema - Coppia che funziona non si cambia, ecco gli attori che hanno lavorato di più assieme, alternando successi a flop ... Si legge su iodonna.it