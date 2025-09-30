Abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene

D opo 17 anni di vita condivisa, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di separarsi. L’annuncio, arrivato il 29 settembre tramite due storie Instagram pubblicate sui rispettivi profili, ha spiazzato i fan della coppia che per anni ha incarnato un amore solido e autentico. « Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo – si legge nelle storie di lei – ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene ». Parole che riflettono una decisione ponderata, maturata nel tempo, ma che non cancellano l’affetto reciproco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene»

In questa notizia si parla di: abbiamo - deciso

"Mai visto uno così deciso", "Nel ruolo ne abbiamo già altri": Lookman-Inter, le reazioni social

“Il matrimonio costava troppo. Abbiamo deciso di vendere biglietti ‘base’ e ‘vip’ agli invitati”: la particolare iniziativa di una coppia americana

“Abbiamo deciso così”. La Rai rompe il silenzio dopo la morte di Pippo Baudo: l’annuncio

A un anno dalla sua scomparsa, con Radici Democratiche, abbiamo deciso di istituire un premio dedicato alla memoria di Alfredo Ferrari, tra i promotori dell’associazione, di cui è stato il primo presidente. Sarà conferito a personalità che si sono distinte nell’a - facebook.com Vai su Facebook

Sorte (Forza Italia): "Abbiamo deciso di salvare Milano, non possiamo andare contro un investimento da 1,2 miliardi" "Stiamo parlando della vendita di San Siro e della riqualificazione di una zona importante della città, e della possibilità di consentire a Milan e - X Vai su X

Afef annuncia il quarto divorzio: «Alessandro e io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio». E spunta un nuovo amore - La showgirl e l'imprenditore si sono sposati il 15 giugno 2021 a Saint Tropez, dopo una ... Si legge su msn.com

Afef annuncia la fine del suo matrimonio con l'imprenditore Alessandro Del Bono dopo quattro anni: «Ognuno di noi va avanti su percorsi separati» - Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari mentre ognuno di noi va ... corriere.it scrive