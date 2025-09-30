Abbazia di San Niceta gli scavi portano alla luce pagine dimenticate del Medioevo

Lecceprima.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MELENDUGNO – Una pagina significativa e a lungo dimenticata della storia medievale del Salento sta tornando alla luce, grazie ai primi straordinari risultati della campagna di scavo 2025 condotta presso l’Abbazia di San Niceta a Melendugno.L’indagine archeologica, promossa dal Comune di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abbazia - niceta

Campagna di scavi presso l’Abbazia di San Niceta: “Restituiamo pagine di storia”

Melendugno riscopre le sue radici bizantine: al via gli scavi a San Niceta - Intorno all’Abbazia di San Niceta, cuore spirituale e culturale del Salento medievale, è partita una nuova campagna di scavi che promette ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

San Galgano, meraviglia senza fine: “Rendiamo visibile l’invisibile” - Firenze, 19 giugno 2025 – Dalla villa romana di Aiano a San Gimignano a quella di Pieve a Bozzone a pochi chilometri da Siena; dagli scavi che riportano alla luce spazi di vita e condivisione intorno ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Abbazia San Niceta Scavi