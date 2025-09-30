Abbazia di San Niceta gli scavi portano alla luce pagine dimenticate del Medioevo
MELENDUGNO – Una pagina significativa e a lungo dimenticata della storia medievale del Salento sta tornando alla luce, grazie ai primi straordinari risultati della campagna di scavo 2025 condotta presso l'Abbazia di San Niceta a Melendugno.L'indagine archeologica, promossa dal Comune di.
Campagna di scavi presso l’Abbazia di San Niceta: “Restituiamo pagine di storia”
Come un miraggio l'abbazia di Santa Niceta a Melendugno, con le sue mura piene di contrafforti. Ad accoglierti un vecchio carabiniere custode di questo magnifico scrigno di arte. I dipinti sembrano osservare le tue mosse in questa chiesa eretta nel XII secolo.
Campagna di scavi presso l’Abbazia di San Niceta: “Restituiamo pagine di storia” https://ift.tt/raULMHW https://ift.tt/CM5miKe - X Vai su X
Melendugno riscopre le sue radici bizantine: al via gli scavi a San Niceta - Intorno all'Abbazia di San Niceta, cuore spirituale e culturale del Salento medievale, è partita una nuova campagna di scavi che promette ...
