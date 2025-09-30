Abbattimento San Siro nuovo stadio Inter e Milan pronto entro 2031 progetto da €1,2mld | costruzione nuova struttura affidata a Foster + Partner
Per Foster + Partner, il nuovo impianto, che verrà realizzato entro il 2031 dopo l'abbattimento di San Siro, rappresenterà un fiore all’occhiello dal punto di vista architettonico Dopo che il consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e le aree circostan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Stadio Milan, La Russa: “Non vorrei l’abbattimento di San Siro”
San Siro, la storia dello stadio: dalla costruzione iniziata nel 1925 per 5mln lire alla vendita a Inter e Milan per €197mln prima dell’abbattimento - VIDEO
Sono a Palazzo Marino e sto assistendo al consiglio comunale di Milano che deve votare sulla delibera di vendita con abbattimento dello stadio di San Siro.. pare che le cose non si metteranno bene per la Scala del Calcio e che la delibera potrebbe passare
San Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? - La prossima scadenza è il rogito: va firmato entro il 10 novembre 2025.
Stadio San Siro a Milan e Inter: il Consiglio comunale approva la vendita - Il Consiglio comunale approva la vendita di San Siro a Milan e Inter per 197 milioni: tempi stretti, abbattimento dal 2027 al 2031