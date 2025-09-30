Abbandonati con la coda tagliata in un negozio vuoto | il salvataggio dei piccoli Milo e Lea

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milo e Lea, due cani di razza Ratonero Bodeguero Andaluz, sono stati salvati a Pontenure, in provincia di Piacenza, dalle Guardie Zoofile OIPA dopo gravi maltrattamenti. Ora, guariti e al sicuro, cercano una famiglia amorevole, meglio se disposta ad adottarli insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

