Abbandonati con la coda tagliata in un negozio vuoto | il salvataggio dei piccoli Milo e Lea

Milo e Lea, due cani di razza Ratonero Bodeguero Andaluz, sono stati salvati a Pontenure, in provincia di Piacenza, dalle Guardie Zoofile OIPA dopo gravi maltrattamenti. Ora, guariti e al sicuro, cercano una famiglia amorevole, meglio se disposta ad adottarli insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perugia, 16 settembre 2025 Abbandonati stamattina, cercano con urgenza stallo o adozione. Tel Donatina 3488232760. A chi abbandona ...che nella vita provi la stessa cosa con gli interessi . Sterilizzate!!! - facebook.com Vai su Facebook

