A2 maschile torna il derby marchigiano Fano e Macerata il sogno è la promozione

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripartirà con un calendario vicino a quello della Superlega la Serie A2 Credem Banca, con 14 formazioni al via per giocarsi la promozione nella massima serie italiana. Lo scorso anno è toccato a Cuneo, che è riuscita a battere in finale playoff Brescia, una delle favorite di questa stagione con tanta voglia di riscatto. Si partirà il prossimo 19 ottobre, con l’ultima giornata di regular season in programma il 29 marzo. Seguiranno poi i playoff per le prime otto qualifiche, che andranno a stabilire l’unica squadra promossa. La SerieA2 saluta Reggio Emilia e OmiFer Palmi, retrocesse nella passata stagione, e accoglie Rinascita Volley Lagonegro e Romeo Sorrento, salite di categoria dopo aver vinto le rispettive finali playoff promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

