A Viterbo la camminata rosa per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno

Domenica 5 ottobre, in occasione di “Ottobre rosa” (il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno), l'associazione Beatrice organizza la “Camminata rosa della solidarietà”.La partenza è fissata alle 9,30 da piazza del Gesù di Viterbo. Il percorso è di circa 4 chilometri ed è accessibile a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it