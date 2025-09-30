A Viterbo la camminata rosa per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno
Domenica 5 ottobre, in occasione di “Ottobre rosa” (il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno), l'associazione Beatrice organizza la “Camminata rosa della solidarietà”.La partenza è fissata alle 9,30 da piazza del Gesù di Viterbo. Il percorso è di circa 4 chilometri ed è accessibile a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: viterbo - camminata
Ottobre Rosa: a Viterbo torna la Camminata Rosa della Solidarietà In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Associazione Beatrice promuove la consueta Camminata Rosa della Solidarietà, in programma per dome - facebook.com Vai su Facebook
La grande camminata rosa - Sensibilizzazione e rispetto, le parole chiave delle iniziative che hanno coinvolto Lendinara nella mattinata di domenica 28 settembre. Secondo polesine24.it
“Camminata in rosa“, la prevenzione aiuta. Tumore al seno: la ricerca salva la vita - Domenica prossima tempo di “Camminata in Rosa” passeggiata ludico motoria di 1,3 km aperta a tutti, promossa dal Centro Universitario Sportivo di Perugia in occasione della campagna internazionale ... Come scrive lanazione.it