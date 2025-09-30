A Victor Stoichita e Franco Brezzi il prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
Cultura italiana, prestigio internazionale e attenzione alle sfide del mondo contemporaneo. Dalla splendida sinergia tra i Rotary italiani, l’Università di Pisa e la città di Pisa, giunge alla 64ª edizione l’ambito premio internazionale 'Galileo Galilei'. Nato nel 1962 dall’idea di Tristano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
