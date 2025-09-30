A Torino è caccia Pro Pal allo studente ebreo | Vanno nelle camere a gas
Un clamoroso servizio di Quarta Repubblica ha mostrato cosa sta producendo la mobilitazione Pro Pal e l’odio verso Israele. E cioè la caccia allo studente ebreo, ateneo per ateneo. Il tono dei ragionamenti è questo: “Devono essere sterminati gli israeliani. Camere a gas”. L’inviata è andata all’Università di Medicina del San Luigi Gonzaga dove “abbiamo scoperto che diversi studenti israeliani hanno addirittura smesso di frequentare le lezioni dopo che hanno ricevuto via social delle minacce”. A lanciare il boicottaggio sono profili fake sui social gestiti da altri studenti che contattano gli ebrei per spingerli ad abbandonare le aule universitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
