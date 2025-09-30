A Torino è caccia Pro Pal allo studente ebreo | Vanno nelle camere a gas

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un clamoroso servizio di Quarta Repubblica ha mostrato cosa sta producendo la mobilitazione Pro Pal e l’odio verso Israele. E cioè la caccia allo studente ebreo, ateneo per ateneo. Il tono dei ragionamenti è questo: “Devono essere sterminati gli israeliani. Camere a gas”. L’inviata è andata all’Università di Medicina del San Luigi Gonzaga dove “abbiamo scoperto che diversi studenti israeliani hanno addirittura smesso di frequentare le lezioni dopo che hanno ricevuto via social delle minacce”. A lanciare il boicottaggio sono profili fake sui social gestiti da altri studenti che contattano gli ebrei per spingerli ad abbandonare le aule universitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

a torino 232 caccia pro pal allo studente ebreo vanno nelle camere a gas

© Ilgiornale.it - A Torino è caccia Pro Pal allo studente ebreo: "Vanno nelle camere a gas"

In questa notizia si parla di: torino - caccia

Minacciati col coltello alla gola, due rapine in due giorni a tassisti a Torino Aurora: è caccia al bandito

Torino violenta: un morto, caccia all’uomo dalla notte

Trofeo Mamma e Papà Cairo: Torino in finale con l'Atalanta a caccia del tris

Leonardo porta a Torino il nuovo super-caccia dell’alleanza a tre - «Stiamo immaginando su Torino Caselle la componente dove si concentreranno le attività di aeronautica». Da torino.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Torino 232 Caccia Pro