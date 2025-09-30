A Tollo rinasce la festa della Madonna della Vittoria | il programma
Domenica 5 ottobre, a Tollo, c'è la festa della Madonna della Vittoria. Un appuntamento rimasto a lungo nel cuore di tanti tollesi, che oggi rinasce grazie all’impegno della Pro Loco Tolle Me di Tollo, con il patrocinio del Comune.L'appuntamento è in piazza della Liberazione, dalle ore 8, con il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
