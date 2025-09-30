anticipazioni e dettagli sulla nuova fiction “a testa alta”. Una delle produzioni più attese della stagione televisiva, “A testa alta”, sta catturando l’interesse del pubblico grazie alla sua trama coinvolgente e al cast di alto livello. Questa serie, coprodotta da RTI – Banijay Studios Italy, è prevista in arrivo su Canale 5. Sebbene la data ufficiale di messa in onda non sia ancora stata comunicata, sono emerse importanti informazioni riguardo alle riprese e ai contenuti che verranno trattati. dove è stato girato “a testa alta”. localizzazione delle riprese. Le sessioni di registrazione si sono svolte principalmente a Roma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - A testa alta in arrivo su Canale 5