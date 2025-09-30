A Spoltore un corso di formazione per aspiranti genitori adottivi
Un corso di formazione per aspiranti genitori adottivi a partire dal 2 ottobre.A organizzarlo è l'equipe territoriale integrata affido e adozioni del Comune di Spoltore, costituita dalla psicologa della Asl di Pescara, Claudia Amicone, e dall'assistente sociale del Comune di Spoltore, Anna. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
