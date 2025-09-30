A scuola di Fusillo! Un ponte tra tradizione e futuro
L’iniziativa “A scuola di fusillo!” rappresenta un’occasione preziosa per salvaguardare e tramandare una delle tradizioni culinarie più autentiche del Cilento: la preparazione dei celebri Fusilli di Felitto. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: scuola - fusillo
Roccadaspide. Scuola e formazione: il punto con la dirigente scolastica dell'Ioc Parmenide Rita Brenca LEGGI L'INTERVISTA https://shorturl.at/kmBr5 #scuola #intervista #roccadaspide - facebook.com Vai su Facebook
La tradizione si fa scuola: al via “A scuola di fusillo!” con le nonne cilentane - ", un’iniziativa per tramandare l'antica arte dei Fusilli di Felitto. Scrive infocilento.it