A San Severo si celebra la ' Festa dei nonni'
A San Severo una giornata dedicata ai nonni grazie all’evento ‘Festa dei nonni 2025 – nonni & nipoti – Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio’ (proverbio africano) in programma giovedì 2 ottobre. Organizzato dal Comune di San Severo in collaborazione con la Consulta delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: severo - celebra
San Severo celebra la ‘Settimana europea della mobilità’
Inaugurazione Opera Street Art Plesso Severo- Roma celebra l’arte e la visione senza barriere per la Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto Si comunica che il giorno 30 settembre 2025 alle ore 11 si terrà l’inaugurazione dell’Opera di Street Art “Love your e - facebook.com Vai su Facebook
BEER San Severo pronta ad accogliere la settima edizione del Beer&Food Festival - L’evento proporrà un mix di street food, birra artigianale, spettacoli musicali e di cabaret da venerdì 26 a domenica 28 settembre ... Secondo statoquotidiano.it
Giostra precipita durante la festa patronale a San Severo, 9 bambini feriti e due gravi: «Caduti da 10 metri d'altezza» - Tragedia sfiorata alla festa patronale della Madonna del Soccorso a San Severo, Foggia, dove lunedì sera una giostra è precipitata provocando diversi feriti. Si legge su leggo.it