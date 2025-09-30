A San Severo l' acqua non si spreca ma si recupera | da scarto a risorsa preziosa per l' agricoltura

Giovedì 2 ottobre, con inizio alle ore 10.30, a San Severo sarà presentato il progetto ‘Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Fortore con ottimizzazione dell’utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo’.  L’intervento, già collaudato e finanziato dalla Regione Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

