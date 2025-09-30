A San Severo l' acqua non si spreca ma si recupera | da scarto a risorsa preziosa per l' agricoltura
Giovedì 2 ottobre, con inizio alle ore 10.30, a San Severo sarà presentato il progetto ‘Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Fortore con ottimizzazione dell’utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo’. L’intervento, già collaudato e finanziato dalla Regione Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Rallenta qualcuno ringrazierà, un messaggio da via Monte Sant'Angelo a San Severo. … e NON Dimentichiamo una ciotola di crocchette e acqua fuori caso per chi nella notte passerà e ringrazierà. … Buona Notte a Tutti ? * foto da Pg Fb Voce di Foggia - facebook.com Vai su Facebook
Bomba d'acqua a San Severo: strade come fiumi in piena, soccorsi automobilisti - Alcuni automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati nei veicoli a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta sul Foggiano, in particolare a San ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Trovato senza vita il vigile del fuoco travolto dall'acqua durante i soccorsi nel Foggiano - L'uomo stava soccorrendo una vettura rimasta in panne tra San Severo e Apricena, un collega salvato in extremis. Da rainews.it