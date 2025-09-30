a roma la mba international week 2025 della luiss business school

Roma, 30 set. (askanews) - Si è tenuta a Roma, in collaborazione con Birra Peroni, la MBA International Week 2025, riservata agli studenti dei Master in Business Administration della Luiss Business School e di prestigiose business school internazionali. Nel corso di una settimana i ragazzi lavorano in gruppi multiculturali alla risoluzione di un business case, partecipando a workshop tenuti da guest speaker della Faculty e dell'azienda partner, compiendo company visit e learning tour. Maria Isabella Leone, Head of MBA Programmes Luiss Business School, ha spiegato: "E' la nona edizione, quindi sono nove edizioni che abbiamo sviluppato insieme ad altre Business School per avere nella nostra sede bellissima 24 MBA internazionali, di 10 nazionalità diverse, sei partner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

