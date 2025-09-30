A Reggio Emilia il sindaco dice ostaggi e si scatenano i deliri filo terroristi di Francesca Albanese

Ilfoglio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sventolare la bandiera palestinese per raccattare consensi non ha portato bene neppure a Matteo Ricci, ma almeno lui si giocava la poltrona. Meno comprensibile, se è permessa una critica politica,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

a reggio emilia il sindaco dice ostaggi e si scatenano i deliri filo terroristi di francesca albanese

© Ilfoglio.it - A Reggio Emilia il sindaco dice “ostaggi” e si scatenano i deliri filo terroristi di Francesca Albanese

In questa notizia si parla di: reggio - emilia

Vetrine frantumate a Reggio Emilia: “La situazione ormai non è più sostenibile”

Polemica a Reggio Emilia, animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa

reggio emilia sindaco diceGaza, sindaco di Reggio Emilia contestato alla premiazione a Francesca Albanese che lo rimprovera...e poi lo "perdona" - Bufera a Reggio Emilia: il sindaco ricorda il 7 ottobre e viene sommerso dai fischi! Da tag24.it

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia - Politica: Francesca Albanese, mentre il sindaco parlava, ha iniziato a ridere e scuotere la testa, coprendosi gli occhi con le mani. Scrive lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Reggio Emilia Sindaco Dice