A Reggio Emilia il sindaco dice ostaggi e si scatenano i deliri filo terroristi di Francesca Albanese
Sventolare la bandiera palestinese per raccattare consensi non ha portato bene neppure a Matteo Ricci, ma almeno lui si giocava la poltrona. Meno comprensibile, se è permessa una critica politica,.
Tra le Marche e Reggio Emilia, inizio settimana splendido per il PD. Sono certo che questa strategia di farsi associare all'Internazionale degli Estremisti lo farà apparire affidabile e gli elettori correranno a votarlo.
A Reggio Emilia il sindaco dice "ostaggi" e si scatenano i deliri filo terroristi di Francesca Albanese - Il primo cittadino sommerso dai fischi del teatro per aver citato la liberazione degli ostaggi come condizione di pace.
Il sindaco di Reggio Emilia premia Albanese e cita gli ostaggi in mano di Hamas. Fischi in sala - Al teatro Valli di Reggio Emilia domenica mattina la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentat ... Si legge su ilfoglio.it