A quattro mesi dal crollo del muro ancora nessun intervento in via Ala la denuncia del comitato Vulcania
A giugno di quest’anno un incendio ha causato il crollo di un muro di contenimento di terra e massi in Via Ala. E’ stato transennato per qualche mese, adesso la transenna é stata rimossa e permane il pericolo. La denuncia è del Comitato Cittadino Vulcania che, a seguito delle tante segnalazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: quattro - mesi
Strade, quattro morti in 24 ore. In sette mesi quasi più vittime che in tutto il 2024
Villaggio olimpico, c’è l’intesa: studentato in quattro mesi
Nuovo ponte ciclopedonale sull'Ausa, al via i lavori per 350 mila euro. Sarà completato in quattro mesi
Enrica Bonaccorti affida a Instagram un dolorosa confessione: “Da quattro mesi mi sono nascosta anche con gli amici piu cari, come se il mio non esservi facesse scomparire quel che invece c’è. Avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleono - facebook.com Vai su Facebook
Quattro mesi fa la Commissione Petizioni del Parlamento europeo ha chiesto chiarimenti ufficiali al Comune di Roma sull’inceneritore di Santa Palomba. La lettera, firmata dal presidente Bogdan Rzonca, sollevava un punto cruciale: come può un impianto pre - X Vai su X
Crollo di un muro a Cairo, sfollate quattro famiglie dalle loro abitazioni in Corso Marconi - Undici persone sfollate a seguito del crollo del muro avvenuto questa mattina in Corso Marconi: i Vigili del fuoco, dopo il sopralluogo, hanno firmato il verbale di evacuazione a cui ... Da msn.com
Travolto dal crollo di un muro, morto operaio nel Cuneese - Un operaio romeno di 54 anni, residente a Torino, è stato travolto e ucciso dal crollo di un muro in un cantiere a Limone Piemonte (Cuneo). Da msn.com