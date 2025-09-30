A quattro mesi dal crollo del muro ancora nessun intervento in via Ala la denuncia del comitato Vulcania

A giugno di quest’anno un incendio ha causato il crollo di un muro di contenimento di terra e massi in Via Ala. E’ stato transennato per qualche mese, adesso la transenna é stata rimossa e permane il pericolo. La denuncia è del Comitato Cittadino Vulcania che, a seguito delle tante segnalazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it