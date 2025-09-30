A quattro mesi dal crollo del muro ancora nessun intervento in via Ala la denuncia del comitato Vulcania

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A giugno di quest’anno un incendio ha causato il crollo di un muro di contenimento di terra e massi in Via Ala. E’ stato transennato per qualche mese, adesso la transenna é stata rimossa e permane il pericolo. La denuncia è del Comitato Cittadino Vulcania che, a seguito delle tante segnalazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quattro - mesi

Strade, quattro morti in 24 ore. In sette mesi quasi più vittime che in tutto il 2024

Villaggio olimpico, c’è l’intesa: studentato in quattro mesi

Nuovo ponte ciclopedonale sull'Ausa, al via i lavori per 350 mila euro. Sarà completato in quattro mesi

Crollo di un muro a Cairo, sfollate quattro famiglie dalle loro abitazioni in Corso Marconi - Undici persone sfollate a seguito del crollo del muro avvenuto questa mattina in Corso Marconi: i Vigili del fuoco, dopo il sopralluogo, hanno firmato il verbale di evacuazione a cui ... Da msn.com

quattro mesi crollo muroTravolto dal crollo di un muro, morto operaio nel Cuneese - Un operaio romeno di 54 anni, residente a Torino, è stato travolto e ucciso dal crollo di un muro in un cantiere a Limone Piemonte (Cuneo). Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quattro Mesi Crollo Muro